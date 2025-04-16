Автоэксперт Мосеев: Toyota вслед за Kia и Hyundai может вернуться в РФ

Toyota заинтересована в переговорах с российскими дилерами о возвращении на рынок. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.
На фоне ужесточения конкуренции на мировом рынке, японский автопроизводитель проявляет явный интерес к возобновлению поставок в Россию.
«Информация о возвращении Toyota на российский рынок — сейчас на поверхности. Компания активно общается с дилерами. Корейские и японские бренды, в отличие от европейских, почти все не сжигали мосты. Они оказались гораздо мудрее, при этом зависимость от правительства у них была меньше, поскольку руководство этих стран не вело агрессивной политики», — отметил эксперт.
Ранее Мосеев заявил aif.ru, что южнокорейская компания Kia проявляет интерес к возвращению на российский рынок, но ожидает снятия санкций и получения разъяснений от властей РФ по условиям работы.
Автоэксперт отметил, что в случае, если Kia вернется на российский рынок, стоимость их автомобилей будет заметно выше, чем до 2022 года.