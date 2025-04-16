Автоэксперт Мосеев: Toyota вслед за Kia и Hyundai может вернуться в РФ

«Информация о возвращении Toyota на российский рынок — сейчас на поверхности. Компания активно общается с дилерами. Корейские и японские бренды, в отличие от европейских, почти все не сжигали мосты. Они оказались гораздо мудрее, при этом зависимость от правительства у них была меньше, поскольку руководство этих стран не вело агрессивной политики», — отметил эксперт.