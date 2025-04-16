На счетах экс-главреда российской версии Playboy арестовали 30 млн рублей

На счетах бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, арестовано около 30 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Ляпорову инкриминируют пять эпизодов, подпадающих под действие части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере.
По версии правоохранительных органов, обвиняемый обманывал людей, представляясь инвестором в компаниях Prime Westminster LTD и London Legal Capital. В результате его действий потерпевшие понесли убытки на сумму более 50 миллионов рублей.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что расследование уголовного дела завершено и в ближайшее время оно будет передано в суд. Несмотря на тяжесть обвинения, Ляпоров находится под подпиской о невыезде.
Следствие также не исключает, что в ходе расследования могут быть выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Ляпорова. Обвиняемый занимал должность главного редактора российской версии журнала Playboy с 2007 по 2009 год.
Ранее во Владивостоке адвокат получил пять лет условного срока за мошенничество, связанное с хищением 7 миллионов рублей.