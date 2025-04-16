Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львова-Белова: в 2024 году ни одного ребенка из РФ не усыновили за рубеж

По словам детского омбудсмена, такой показатель необходимо удержать.

Источник: Аргументы и факты

В 2024 году не зафиксировано ни одного случая усыновления ребенка из РФ семьями из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

«В 2024 году мы достигли того, о чем мечтали. У нас нет ни одного ребенка, который был усыновлен за рубеж. В 2023 году таких детей было шесть, в 2022-м — 57. Это существенное сокращение. Конечно, наша задача удержать этот нулевой показатель», — заявила собеседница агентства.

Она упомянула о проблеме дальнейшего сопровождения детей, которые были усыновлены семьями из-за рубежа. По словам Львовой-Беловой, сложившаяся политическая обстановка зачастую препятствует получению информации о судьбе этих детей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка заявила, что четверть российских детей, находящихся в спецучреждениях, пребывают там без достаточных оснований.