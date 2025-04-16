Львова-Белова: в 2024 году ни одного ребенка из РФ не усыновили за рубеж

В 2024 году не зафиксировано ни одного случая усыновления ребенка из РФ семьями из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.
«В 2024 году мы достигли того, о чем мечтали. У нас нет ни одного ребенка, который был усыновлен за рубеж. В 2023 году таких детей было шесть, в 2022-м — 57. Это существенное сокращение. Конечно, наша задача удержать этот нулевой показатель», — заявила собеседница агентства.
Она упомянула о проблеме дальнейшего сопровождения детей, которые были усыновлены семьями из-за рубежа. По словам Львовой-Беловой, сложившаяся политическая обстановка зачастую препятствует получению информации о судьбе этих детей.
Ранее уполномоченный по правам ребенка заявила, что четверть российских детей, находящихся в спецучреждениях, пребывают там без достаточных оснований.