Львова-Белова: в 2024 году ни одного ребенка из РФ не усыновили за рубеж

«В 2024 году мы достигли того, о чем мечтали. У нас нет ни одного ребенка, который был усыновлен за рубеж. В 2023 году таких детей было шесть, в 2022-м — 57. Это существенное сокращение. Конечно, наша задача удержать этот нулевой показатель», — заявила собеседница агентства.