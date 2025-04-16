Больше не существует: В Еврокомиссии заявили об исчезновении Запада в привычном понимании

После возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, «Запада, каким его знали, больше не существует». Соответствующее заявление сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Zeit.
Она отметила, что многие страны теперь стремятся к расширению торговли и установлению общих правил с ЕС, ценя его предсказуемость и надежность. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это возлагает на Европу большую ответственность, но она остаётся сторонником трансатлантического партнёрства, а также верит в сохранение дружбы между европейцами и американцами.
«Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать», — указала она.
По ее словам, ЕС должен обновиться, чтобы активно формировать новый миропорядок. Она подчеркнула необходимость укрепления оборонного потенциала и конкурентоспособности Европы. На фоне тарифной политики США фон дер Ляйен призвала развивать торговые связи с другими странами, которые составляют 87% мировой торговли.
«Европа может это обеспечить. Теперь мы должны использовать этот импульс, чтобы открыть новые рынки для наших компаний и установить как можно более тесные отношения со многими странами, разделяющими наши интересы», — добавила председатель ЕК.
Фон дер Ляйен также отметила, что рынок ЕС с 450 млн человек остаётся привлекательным для американских IT-компаний благодаря высокому уровню жизни.
Напомним, 3 апреля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на импорт в США из других стран. Минимальная ставка составила 10%. Однако для большинства государств тарифы оказались выше. Так, для КНР пошлины достигали 54%.
Затем Трамп высмеял страны, обращающихся к США ради сделки по тарифам. Президент США заявил, что иностранные лидеры активно добиваются торговых соглашений с Вашингтоном, выражая готовность пойти на любые уступки. «Эти страны звонят нам и целуют мой зад. Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все. Я сделаю все, сэр», — сказал глава Белого дома, насмехаясь над лидерами.
В ответ Европейская комиссия предложила ввести тарифы в 25 процентов против США. Ввести ответные пошлины против США Еврокомиссия планировала уже с 16 апреля. Правила должны затронуть целый ряд товаров. Исключением стало только виски.