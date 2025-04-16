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«Ъ»: до 10 китайских автобрендов могут уйти из России до конца года

Эксперты сообщают, что ряд китайский автобрендов оказался в зоне риска из-за низких продаж и нерентабельности франшиз.

До 10 китайских брендов автомобилей могут покинуть российский рынок до конца года, пишет «Ъ».

По оценкам дилеров и аналитиков, из-за низких продаж и нерентабельности франшиз в зоне риска находятся такие бренды как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Сообщается, что в I квартале 2025 года были закрыты 213 шоурумов китайских марок, а новых открытий стало меньше в два раза.

Автодилеры отмечают, что причинами возможного ухода китайских автобрендов могут быть затоваривание складов и низкий спрос, высокие издержки и неликвидный модельный ряд. Так, некоторые бренды продают лишь по одному автомобилю в месяц. Содержание сервиса обходится в 860 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее автоэксперт Олег Мосеев заявил, что южнокорейская компания Kia проявляет интерес к возвращению на российский рынок. Также в переговорах с российскими дилерами о возвращении заинтересована Toyota, отмечал он.