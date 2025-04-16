«Ъ»: до 10 китайских автобрендов могут уйти из России до конца года

Автодилеры отмечают, что причинами возможного ухода китайских автобрендов могут быть затоваривание складов и низкий спрос, высокие издержки и неликвидный модельный ряд. Так, некоторые бренды продают лишь по одному автомобилю в месяц. Содержание сервиса обходится в 860 тысяч рублей ежемесячно.