Микрорайон Владивостока утопает в грязи и селевых потоках из-за отсутствия подпорной стены и ливневой канализации

Подпорная стена вдоль склона отсутствует. Потоки грязи заливают как придомовые территории, так и стекают ниже, с улицы Полковника Фесюна на улицу Адмирала Горшкова. И на верхней, и на нижней улице, по словам местных жителей, проблемы с ливневой канализацией, на улицу Полковника Фесюна «невозможно проехать», потому что «после каждого ливня стоит по неделе огромная лужа, никаких ливневых отмосток нет», а сток дождевых вод в канаву преграждает «отсыпанная отдельно для большегрузов дорога из камней».