Микрорайон Владивостока утопает в грязи и селевых потоках из-за отсутствия подпорной стены и ливневой канализации

Подпорная стена вдоль склона отсутствует. Потоки грязи заливают как придомовые территории, так и стекают ниже, с улицы Полковника Фесюна на улицу Адмирала Горшкова. И на верхней, и на нижней улице, по словам местных жителей, проблемы с ливневой канализацией, на улицу Полковника Фесюна «невозможно проехать», потому что «после каждого ливня стоит по неделе огромная лужа, никаких ливневых отмосток нет», а сток дождевых вод в канаву преграждает «отсыпанная отдельно для большегрузов дорога из камней».
Управляющая компания и застройщик, как утверждают жители жилого комплекса, обещали убрать грязь и начать строительство подпорной стены после прекращения дождя, но осадки прекратились, а лужа до сих пор на месте. В пятницу и в ночь на субботу, 19 апреля, обещают очередной дождь. Очевидно, что не последний — в городе начался сезон дождей, причём апрель во Владивостоке, по прогнозу Примгидрометцентра, ожидается с избыточным количеством осадков.
В МЦУ Владивостока обратили внимание на публикации о проблемном участке в telegram-канале микрорайона и проинформировали подписчиков, что информация «направлена специалистам управления дорог для проведения проверки и принятия мер».
Также бригада муниципальных рабочих демонтировала фонарный столб во дворе дома № 17 на улице Полковника Фесюна, который из-за сходов селя опасно накренился.
Что касается подпорной стены, то, по информации застройщика, её смогут построить за 2−3 недели, то есть к началу мая, при условии хорошей погоды.