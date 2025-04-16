Минимальный срок автострахования сокращен до пяти дней в Беларуси. Подробности рассказал заместитель главы Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец, пишет Sputnik.by.
Он уточнил, что минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев автомобилей был снижен с 15 до 5 дней в Беларуси по аналогии с Россией. Сивец уточнил, что подобное снижение до пяти дней связано с необходимостью создания комфортных условий для краткосрочных, туристических или деловых поездок. В качестве примера он привел выходные или же праздники.
Сообщается, что данное новшество заработает с 23 апреля 2025 года. Начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко обратил внимание, что указом президента Беларуси № 108 «О страховании» от 18 марта для граждан России были уменьшены сроки до пяти дней. Сейчас они установлены следующие — 5, 10, 15 дней.
— Я думаю, что это сроки комфортные, — подчеркнул Осенко.
Вместе с тем он добавил, что Беларусь выполнила все обязательства, взятые на себя и касающиеся снижения сроков страхования для автовладельцев из России, которые приезжают в страну.
Кстати, Союзное ОСАГО для белорусов и россиян начнет действовать с 23 апреля.
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Кроме того, Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в апреле 2025 года.