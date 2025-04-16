Минимальный срок автострахования сокращен до пяти дней в Беларуси

Он уточнил, что минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев автомобилей был снижен с 15 до 5 дней в Беларуси по аналогии с Россией. Сивец уточнил, что подобное снижение до пяти дней связано с необходимостью создания комфортных условий для краткосрочных, туристических или деловых поездок. В качестве примера он привел выходные или же праздники.