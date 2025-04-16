Летний сезон стартовал в Ботаническом саду Уфы

С приходом весны в Ботаническом саду-институте началось цветение первых растений. Посетители могут наблюдать распустившиеся первоцветы: ветреницы, хохлатки, мускари, хионодоксы, пушкинии, крокусы, морозник, эрику, гусиный лук и другие раннецветущие виды.
По информации сотрудников уфимского ботанического сада, на деревьях и кустарниках уже проклёвываются первые листочки, а на земле появляется молодая зелёная трава. Территорию наполняет весеннее оживление — вернулись перелётные птицы, занявшие свои излюбленные места.
Открытие летнего сезона в ботаническом саду традиционно знаменуется пробуждением природы и появлением первых цветов после зимнего периода.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.