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Летний сезон стартовал в Ботаническом саду Уфы

В Уфе Ботанический сад открывает летний сезон.

Источник: Комсомольская правда

С приходом весны в Ботаническом саду-институте началось цветение первых растений. Посетители могут наблюдать распустившиеся первоцветы: ветреницы, хохлатки, мускари, хионодоксы, пушкинии, крокусы, морозник, эрику, гусиный лук и другие раннецветущие виды.

По информации сотрудников уфимского ботанического сада, на деревьях и кустарниках уже проклёвываются первые листочки, а на земле появляется молодая зелёная трава. Территорию наполняет весеннее оживление — вернулись перелётные птицы, занявшие свои излюбленные места.

Открытие летнего сезона в ботаническом саду традиционно знаменуется пробуждением природы и появлением первых цветов после зимнего периода.

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