Автомобильный бренд Mitsubishi ищет возможности вернуться в Россию

«Информация о возвращении Mitsubishi на российский рынок сейчас на поверхности. Компания активно взаимодействует с дилерами. В отличие от европейских брендов, большинство корейских и японских компаний не сжигали мосты, Mitsubishi не закрывала свои офисы», — отметил Моссеев.