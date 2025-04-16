Автомобильный бренд Mitsubishi ищет возможности вернуться в Россию

Японская автомобильная компания Mitsubishi проявляет интерес к возобновлению своей деятельности на российском рынке. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.
Эксперт утверждает, что, несмотря на сложившиеся условия, компания активно общается с российскими дилерами.
«Информация о возвращении Mitsubishi на российский рынок сейчас на поверхности. Компания активно взаимодействует с дилерами. В отличие от европейских брендов, большинство корейских и японских компаний не сжигали мосты, Mitsubishi не закрывала свои офисы», — отметил Моссеев.
Ранее в беседе с aif.ru Олег Мосеев сообщил, что южнокорейская Kia заинтересована в возвращении на российский рынок, однако ждет отмены санкций и разъяснений от российских властей по условиям возможной работы.
Эксперт также подчеркнул, что в случае возвращения стоимость автомобилей Kia будет значительно выше, чем до 2022 года.