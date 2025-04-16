Магнитная буря накрыла Землю

Интенсивность бурь измеряется специальными индексами от G1 до G5, где G1 — это бури незначительной силы, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые и G5 — экстремально сильные. В зависимости от стадии бури могут оказывать влияние различного масштаба как на работу техники, так и на природные явления, животных и самочувствие людей.