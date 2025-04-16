Магнитная буря накрыла Землю

Уровень G2 означает, что могут возникнуть проблемы в энергетических системах, радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи.
Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле вечером вторника и вскоре усилилась.
Ранее специалисты прогнозировали на 16 апреля несколько бурь слабого и среднего уровня — они должны были начаться с G1, затем достичь G2, и во второй половине дня снова упасть до G1.
Причиной возмущенности магнитного поля стали два крупных протуберанца, которые в минувшее воскресенье были выброшены в космос со стороны Солнца, обращенной к Земле. Протуберанцы представляют собой крупные волокна плотного газа размером в несколько сот тысяч километров, которые формируются в солнечной атмосфере.
Интенсивность бурь измеряется специальными индексами от G1 до G5, где G1 — это бури незначительной силы, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые и G5 — экстремально сильные. В зависимости от стадии бури могут оказывать влияние различного масштаба как на работу техники, так и на природные явления, животных и самочувствие людей.