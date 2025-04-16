В Белокалитвинском районе оба рабочих шахты «Садкинская» спасены

В среду, 16 апреля, ранним утром в 4:27 горноспасатели подняли на поверхность двух рабочих, которые оказались заблокированы после внезапного обвала породы. Работы велись непрерывно более 12 часов. Оба шахтера найдены в удовлетворительном состоянии. Медики подтвердили, что госпитализация не требуется. Горняки уже отправились домой к семьям.