В Белокалитвинском районе оба рабочих шахты «Садкинская» спасены

Спасательная операция на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе завершилась. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В среду, 16 апреля, ранним утром в 4:27 горноспасатели подняли на поверхность двух рабочих, которые оказались заблокированы после внезапного обвала породы. Работы велись непрерывно более 12 часов. Оба шахтера найдены в удовлетворительном состоянии. Медики подтвердили, что госпитализация не требуется. Горняки уже отправились домой к семьям.
Напомним, что обвал произошел 15 апреля утром. Сразу после ЧП к месту происшествия выехали экстренные службы. На протяжении всего дня вся область переживала за жизни шахтеров, которые оказались под завалами. К счастью, благодаря профессиональным спасателям все закончилось хорошо.