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Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду

Тишковец: в Москве ожидается солнечная погода, воздух прогреется до плюс 21.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 21 градуса, что соответствует климатическим показателям мая-начала июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления сохранится солнечная и сухая погода… Температура воздуха в Москве: плюс 18 — плюс 21 градус, по области: плюс 17 — плюс 22 градуса тепла, а это климатические показатели конца мая-начала июня», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью в один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление стабильно, барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба.