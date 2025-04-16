Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду

«Сегодня в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления сохранится солнечная и сухая погода… Температура воздуха в Москве: плюс 18 — плюс 21 градус, по области: плюс 17 — плюс 22 градуса тепла, а это климатические показатели конца мая-начала июня», — рассказал Тишковец.