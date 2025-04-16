Овечкин отметился голевым пасом в восьмом матче подряд

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Все три шайбы в ворота соперника были заброшены Диланом Строумом на 9-й, 28-й и 59-й минутах матча. Александр Овечкин помог ему со вторым голом.