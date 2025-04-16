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Овечкин отметился голевым пасом в восьмом матче подряд

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Вашингтон Кэпиталз .
Источник: Аргументы и факты

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевой пас в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Все три шайбы в ворота соперника были заброшены Диланом Строумом на 9-й, 28-й и 59-й минутах матча. Александр Овечкин помог ему со вторым голом.

В последний раз Александр Овечкин покинул лёд без набранных очков 28 марта, когда «Вашингтон» уступил «Миннесоте» на выезде со счётом 2:4. После этого россиянин набирал очки в восьми матчах подряд.

Ранее Александр Овечкин обновил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.