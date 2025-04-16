Сотни российских туристов экстренно переселили из загаженного отеля в Хургаде

Российские туристы выбрали отель White Valley Palace. По словам отдыхающих, заведение не подготовили к началу сезона. Электричество отключали минимум на восемь часов, Wi-Fi работал нестабильно. Кроме того, в номерах не производили уборку, а кафетерий заполнили грязные тарелки и остатки еды. Туристы написали жалобы и потребовали переселить их в другие места.