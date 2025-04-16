Электроснабжение отключили в 76 населенных пунктах Иркутской области 16 апреля

Чтобы избежать аварий на сетях, электроснабжение отключили в 594 населенных пунктах в 19 районах региона. По состоянию на 11:00 16 апреля света нет в 76 населенных пунктах в 4 муниципальных образованиях. Это города Нижнеудинск, Тулун, Тайшетский район и Чунский муниципальный округ.