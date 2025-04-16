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Электроснабжение отключили в 76 населенных пунктах Иркутской области 16 апреля

Превентивные меры связаны с непогодой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжает бушевать сильный ветер, который валил деревья и обрывал провода накануне, 15 апреля. Пока чрезвычайных ситуаций не произошло, однако местами порывы усилились до 25 метров в секунду.

Чтобы избежать аварий на сетях, электроснабжение отключили в 594 населенных пунктах в 19 районах региона. По состоянию на 11:00 16 апреля света нет в 76 населенных пунктах в 4 муниципальных образованиях. Это города Нижнеудинск, Тулун, Тайшетский район и Чунский муниципальный округ.

За сутки потушены 26 пожаров, из них 7 ландшафтных. К счастью, погибших и травмированных нет.

Пожар в деревне Егоровщина Иркутского района, тушение которого осложнялось порывами сильного ветра, ликвидировали на площади 186 квадратных метров. Сгорели два жилых дома и надворные постройки.

Известен прогноз погоды на 16 апреля. Местами по области ожидается сильный западный, северо-западный ветер 15−20 метров в секунду, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах очень сильный северо-западный ветер 20−25 метров в секунду, дождь, мокрый снег.