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В Омске нашли подрядчика на достройку школы в Ясной Поляне

Строительная компания достроит школу за 1,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве строительства и архитектуры Омской области завершили поиски подрядчика, который достроит проблемный объект — школу в Ясной Поляне.

За завершение работы возьмется ООО «Русстрой».

Строительная компания зарегистрирована в Ингушетии, сейчас она также достраивает школу в микрорайоне «Серебряный берег». На достройку школы в Ясной Поляне будет выделено 1 410, 6 млн рублей.

Напомним, школу на 1122 места начали возводить несколько лет назад. Работы планировалось окончить к концу 2024 года. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование». Однако предыдущий подрядчик, ООО «Капитал Развитие» неоднократно нарушал график и в конце концов был отстранен. Затем стройка приостанавливалась из-за окончания срока действия нацпроекта.

Новый срок сдачи образовательного учреждения — февраль 2027 года.