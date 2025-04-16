В Омске нашли подрядчика на достройку школы в Ясной Поляне

Напомним, школу на 1122 места начали возводить несколько лет назад. Работы планировалось окончить к концу 2024 года. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование». Однако предыдущий подрядчик, ООО «Капитал Развитие» неоднократно нарушал график и в конце концов был отстранен. Затем стройка приостанавливалась из-за окончания срока действия нацпроекта.