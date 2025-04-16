Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с судебными исками

Прежде МВД России предупредило граждан о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты утверждают, что у гражданина не подана декларация 3-НДФЛ за 2024 год, и под этим предлогом требуют сообщить паспортные данные или ИНН для «записи на прием».