Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с судебными исками

В России участились случаи мошенничества с использованием поддельных судебных исков. Как сообщают «Известия», злоумышленники рассылают гражданам фальшивые уведомления о якобы возбужденных против них судебных делах.
«В мошеннических схемах — будь то телефонный звонок или электронное письмо — часто используется легенда о неких юридических проблемах у самого человека или его близких», — говорится в публикации.
Целью аферистов является создание панического состояния у жертвы, чтобы заставить ее совершать необдуманные действия. По данным издания, в 2025 году схема может стать более изощренной.
Аналитик Марина Пробетс предупреждает о возможном усложнении мошеннических методов. По ее словам, можно ожидать более качественных подделок официальных документов и веб-сайтов, использования технологий дипфейк для имитации представителей власти, а также комбинации различных приемов социальной инженерии для усиления психологического воздействия на жертв.
Прежде МВД России предупредило граждан о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты утверждают, что у гражданина не подана декларация 3-НДФЛ за 2024 год, и под этим предлогом требуют сообщить паспортные данные или ИНН для «записи на прием».