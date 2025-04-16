В России хотят ввести наказание за покупку и продажу подделок госнаград

В Государственную думу будет внесен проект закона о наказании за продажу и покупку знаков, похожих на настоящие госнаграды России и СССР. Автор инициативы — первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.