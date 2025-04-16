В России хотят ввести наказание за покупку и продажу подделок госнаград

В Государственную думу будет внесен проект закона о наказании за продажу и покупку знаков, похожих на настоящие госнаграды России и СССР. Автор инициативы — первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
Если законопроект обретет силу закона, за это нарушение будут штрафовать на сумму от трех до ста тысяч рублей. Повторное нарушение закона уже обернется уголовной ответственностью.
Необходимость подобных изменений в законодательстве обусловлена тем, подчеркивает Дмитрий Гусев, что в условиях высокого внимания к награждению участников специальной военной операции, престиж государственных наград требует защиты.
А годом ранее президент России Владимир Путин запретил выпускать наградные знаки, внешне или по названию похожие на государственные награды Российской Федерации. Кроме того, вступили в силу правила, согласно которым награжденные госнаградами могут передать их на постоянное хранение или экспонирование в государственные и муниципальные музеи.