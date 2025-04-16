Пропавшую артистку Театра Ненормативной пластики нашли живой

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Кренц перестала выходить на связь 11 апреля. При себе у нее был мобильный телефон. Он принимал вызовы, однако на звонки никто не отвечал. Спустя несколько дней его нашел у Исаакиевского собора молодой человек.