Пропавшую артистку Театра Ненормативной пластики нашли живой

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила подруга пропавшей Юлия Новикова. Она не стала делиться подробностями ситуации.
«На связь она сама еще не выходила, но на этом поиски волонтеров заканчиваются. Нарушать дистанцию, если человек жив и не требует помощи, они не могут», — написала госпожа Новикова.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Кренц перестала выходить на связь 11 апреля. При себе у нее был мобильный телефон. Он принимал вызовы, однако на звонки никто не отвечал. Спустя несколько дней его нашел у Исаакиевского собора молодой человек.
Он ответил звонившим, что собирался отнести устройство в полицию, однако не сделал этого. Затем смартфон стал снова недоступен. После этого инцидента поисками артистки занялись волонтеры из отряда «Лизаалерт».