В Хабаровске запустят дополнительный автобусный маршрут в Родительский день

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в Родительский день, 29 апреля, в Хабаровске будет организован дополнительный автобусный маршрут от аэропорта «Малый» до кладбища в районе села Матвеевка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автобус будет работать с 10 до 19 часов и пойдет по маршруту «Аэропорт Малый — Кладбище (район села Матвеевка)». Маршрут поможет разгрузить основные рейсы и обеспечит удобство для жителей, посещающих кладбища в этот день.
Родительский день, или Радоница, — это особый день поминовения усопших в православной традиции. Он отмечается на девятый день после Пасхи. В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, соответственно, Радоница будет 29 апреля.
В этот день верующие традиционно посещают могилы родных и близких, чтобы почтить их память. В связи с этим ежегодно наблюдается значительное увеличение числа людей, направляющихся на кладбища, что создает повышенную нагрузку на общественный транспорт.