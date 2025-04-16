Миндортранс Челябинской области заплатит миллиард рублей за дорожную разметку

Всю территорию, где необходимо нарисовать на асфальте полосы, поделили на пять зон. Для каждой зоны решили отдельно выбирать исполнителя. В общей сложности за разметку готовы были заплатить 1,85 млрд рублей, но при торгах цены контрактов снизились. В итоге подрядчики в общей сложности получат 1 млрд 25 млн рублей. Разметку они должны будут наносить в ближайшие три сезона — с нынешней весны до осени 2027 года.