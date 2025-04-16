Нижегородские фельдшеры смогут заменять врачей с сентября

С сентября 2025 года фельдшеры и акушерки смогут выполнять функции врачей, включая назначение наркотических препаратов. Соответствующий приказ Минздрава России № 155н от 27.03.2025 вступает в силу осенью, пишет телеграм-канал «Бокал прессека».
Новые полномочия предоставят при нехватке кадров — если в поликлинике недостаточно терапевтов, педиатров, гинекологов или врачей общей практики, а также при временном отсутствии специалиста — например, во время отпуска или болезни врача.
Кроме того, аналогичные права могут получить фельдшеры скорой помощи. Решение о наделении фельдшеров расширенными полномочиями принимает главный врач. Даже при отсутствии острой нехватки кадров руководитель медучреждения вправе делегировать фельдшеру часть врачебных обязанностей по своему усмотрению.
Это нововведение призвано улучшить доступность медицинской помощи, особенно в отдалённых районах и при дефиците врачебных кадров.