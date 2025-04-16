В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены временные ограничения

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в двух российских аэропортах. Под ограничения попали нижегородский аэропорт Стригино и ярославский аэропорт Туношна.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино), Ярославль (Туношна)», — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В официальном заявлении подчеркивается, что все службы аэропортов, включая авиадиспетчеров и экипажи воздушных судов, предпринимают необходимые действия для поддержания требуемого уровня безопасности.
Прежде Росавиация сообщала о приостановке полетов в аэропортах Волгограда и Саратова. По словам официального представителя ведомства Артема Кореняко, это было сделано в целях обеспечения безопасности. Не осуществлялся как прием, так и отправка самолетов.