В Ростове-на-Дону пропал 25-летний мужчина

Молодой человек пропал 15 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Родные забили тревогу, когда молодой человек не вернулся домой, а на телефон перестал отвечать. Друзья также не знают, где может находиться мужчина. Сейчас к поискам подключились правоохранители и СМИ.