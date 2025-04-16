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В Ростове-на-Дону пропал 25-летний мужчина

Исчез 15 апреля: В Ростове идет розыск 25-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

25-летний мужчина пропал в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт. Волонтеры просят помощи в поисках Артема Коробова.

Молодой человек пропал 15 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Родные забили тревогу, когда молодой человек не вернулся домой, а на телефон перестал отвечать. Друзья также не знают, где может находиться мужчина. Сейчас к поискам подключились правоохранители и СМИ.

Известно, что рост Артема 175 см. У него нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в черную кофту, черную футболку и белые кроссовки. Пропавший может находиться в любом районе города.

— Просим всех, кто что-либо знает о его местонахождении, срочно сообщить информацию, — говорится в сообщении поисковой группы.