Без света уже легче, дневной день стал длиннее: Кто из жителей Кишинева останется без электричества — публикуем адреса

Жители трёх секторов столицы сегодня останутся без света. О плановых отключениях предупреждает поставщик.
Буюканы:
Ул. Басарабилор, 27, 31−35, 28−32, Кодрилор, 12, 12/1, 16 — с 09:00 до 17:00.
Ул. Гренобле, 205/2 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
Ул. Каприкорн, 1−15, 2−16, Фечоарей, 1−23, 2−20, Хынчешть, 156, 156A, 160, M. Лермонтова, 15−19, 31−33, 37−49, 55−61, 67, 67/1, 30, 34−50, 64, 66A, 70−102, пер. 1 M. Лермонтова, 23, M. Ломоносова, 47, Рогулень, 1−39, 45−69, 2−40, 46, Сф. Винерь, 2A, 44−72, 5/1, 5/2, 7−9, 13/1, 13A, 37, 37A, 43, 53, 61, 61A, пер. Сф. Винерь, 2, 11−13, Татарбунар, 7−17, 16, 22−40, В. Рэдиулуй, 5−19, 23−33, 37, 41, 12−14, 20−26, 26A, 26/1, 62, Зодиак, 1−15, 2, 6−52 — с 08:50 до 13:00.
Г. Асаки, 27a, 29, 31/1, 49A, 49B — с 14:00 до 17:30.
Вл. Короленко, 3/2 — с 09:30 до 14:00.
Чеканы:
Ул. Узинелор, 100/1 — с 09:00 до 17:00.