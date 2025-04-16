Как записаться на бесплатную диспансеризацию в 2025 году в городской поликлинике

Каждый гражданин России имеет право бесплатно пройти диспансеризацию в государственной поликлинике. Год от года количество медицинских обследований, который предлагает программа, увеличивается и совершенствуется. Что входит в диспансеризацию в 2025 году, какие болезни она позволяет выявить, как записаться на обследования — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Каждый гражданин России имеет право бесплатно пройти диспансеризацию в государственной поликлинике. Год от года количество медицинских обследований, который предлагает программа, увеличивается и совершенствуется. Что входит в диспансеризацию в 2025 году, какие болезни она позволяет выявить, как записаться на обследования — в материале «Газеты.Ru».

Что такое диспансеризация.

Диспансеризация — это программа плановых посещений врачей. Она проводится независимо от самочувствия человека и включает в себя комплекс важных обследований. Регулирует эту программу приказ Минздрава России от 27 апреля 2021 года.

Основная часть диспансеризации — профилактический медицинский осмотр. Для оценки состояния здоровья человека также проводятся дополнительные обследования.

Кому положена диспансеризация в 2025 году.

Подробно о диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2025 году рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«В 2025 году возрастные категории, подлежащие обязательному прохождению диспансеризации: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Соответственно, ~диспансеризацию следует пройти россиянам, которые родились в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах~. Начиная с 40 лет граждане проходят диспансеризацию не раз в три года, а ежегодно», — рассказала она.

При оформлении на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию для каждого гражданина формируется маршрутный лист, с перечнем обследований согласно полу и возрасту.

«Важно отметить, что при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина», — обратила внимание Людмила Сухорукова.

Какие болезни позволяет выявить диспансеризация.

Среди заболеваний, которые помогает выявить диспансеризация:

* болезни системы кровообращения — гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, нарушения ритма сердца и др;



* эндокринологические заболевания и нарушения обменных процессов — сахарный диабет, ожирение, гиперхолестеринемия и др;



* болезни органов дыхания — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма, туберкулез и др;



* онкологические заболевания — злокачественные новообразования молочной железы, шейки матки, легких, кишечника и др;

Этот список далеко не полный.

Где проводится диспансеризация.

Диспансеризацию проходят по полису ОМС в поликлинике или медорганзации по месту жительства. Все процедуры проводятся максимально оперативно. Ведь задача программы — помочь человеку проверить здоровье с минимальной потерей времени.

Граждане имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Эта норма закреплена в законодательстве.

В 2024 году в программе диспансеризации появилось важное нововведение: для студентов и работников крупных предприятий ввели возможность проходить диспансеризацию прямо на базе учреждения. О ее проведении с медиками договаривается руководство компании или вуза, а затем сообщает о диспансеризации сотрудникам.

Из чего состоит диспансеризация.

Диспансеризация состоит из двух этапов:

* 1 Обязательный перечень обследований в зависимости от возраста и пола человека. Если все показатели будут в норме, на этом диспансеризация закончится.



* 2. Дополнительные обследования для уточнения диагноза. На этот этап направляют только тех пациентов, у кого по результатам первого этапа выявили заболевание либо риск его развития.

~Какие обследования входят в диспансеризацию:~

Диспансеризация включает:

* опрос-анкетирование;



* измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;



* измерение артериального давления;



* определение уровня общего холестерина в крови;



* определение уровня глюкозы в крови;



* определение относительного сердечно-сосудистого риска;



* флюорография. Это исследование не проводится, если человек в 2024 или 2025 году уже проходил флюорографию, рентгенографию, рентгеноскопию или компьютерную томографию органов грудной клетки;



* электрокардиография в покое. Проводится при первом прохождении профилактического осмотра. Далее в возрасте 35 лет и старше этот метод обследования проводят 1 раз в год;



* измерение внутриглазного давления — проводится при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше — 1 раз в год;



* прием терапевта по результатам профосмотра.

~Дополнительные скрининги~

Скрининг на антитела к гепатиту C — проводится в возрасте 25 и 35 лет.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки у женщин:

* осмотр фельдшером или акушеркой;



* взятие мазка с шейки матки и его цитологическое исследование.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез у женщин:

* в возрасте от 40 до 75 лет включительно — маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года;

Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы:

* в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет — определение простат-специфического антигена в крови;

Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

* в возрасте от 40 до 64 лет включительно — исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года;



* в возрасте от 65 до 75 лет включительно — исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год.

Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:

* в возрасте 45 лет — эзофагогастродуоденоскопия.

~Углубленная диспансеризация после COVID-19~

Этот вид обследования предписано пройти в течение года после того, как человек перенес COVID-19. Такая диспансеризация также состоит из двух этапов.

Первый этап включает:

* Измерение насыщения крови кислородом в покое — сатурации.



* Тест с 6-минутной ходьбой — при исходной сатурации кислорода крови от 95% в сочетании с наличием жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность



* Спирометрия или спирография.



* Общий клинический анализ крови развернутый.



* Биохимический анализ крови.



* Концентрация D-димера в крови — для тех, кто перенес COVID-19 средней степени тяжести и выше.



* Рентгенография органов грудной клетки — если не выполнялась ранее в течение года.



* Осмотр врачом-терапевтом, участковым терапевтом или врачом общей практики.

В случае необходимости пациенту проводят второй блок исследований:

* Эхокардиография — в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.



* Компьютерная томография легких — в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.



* Дуплексное сканирование вен нижних конечностей — по результатам определения концентрации D-димера в крови.

Как записаться на диспансеризацию.

Записаться на прохождение диспансеризации можно:

на Госуслугах:

* авторизуйтесь на портале



* выберите вкладку «Здоровье» * выберите медицинскую организацию



* выберите кабинет профилактики/диспансеризации



* выберите удобное время приема



* в назначенное время подойдите в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

По телефону медицинской организации.

* Для записи вам понадобятся данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта РФ.

Некоторые медицинские организации выделяют отдельные помещения для диспансеризации населения.

«В настоящее время на территории нашей медицинской организации работает отдельный корпус — блок отделения медицинской профилактики или модуль — как мы его называем. В этом здании граждане проходят весь необходимый перечень обследований начиная с оформления и заканчивая заключением и дачей рекомендаций», — пояснила Людмила Сухорукова.

Почему важно проходить деспансеризацию.

Диспансеризация дает возможность человеку получить полную картину состояния своего здоровья, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

Диспансеризация очень важна:

* для людей, которые получают терапию хронических или остро возникших заболеваний.



* для выявления факторов риска развития различных заболеваний. На первых этапах о рисках может свидетельствовать незначительное повышение давления, холестерина в крови, изменение уровня глюкозы.

«Также диспансеризация позволяет определить социальные факторы риска. Например, курение, алкоголь, нарушение питания. Мы очень часто выявляем дефицитные состояния у пациентов во время диспансеризации. Ведь у нас около 80% людей живут с дефицитом железа, огромное количество пациентов с дефицитом витамина D, йододефицитом и другими дефицитами», — подчеркнул Павел Бережанский.

Как диспансеризация спасает жизнь.

Большинство заболеваний с высокой летальностью и инвалидизацией — медицински управляемые. По словам Павла Бережанского, своевременная коррекция дефицитов, здоровый образ жизни, следование рекомендациям врача позволяют профилактировать развитие этих заболеваний. В результате, оно может либо случиться гораздо позже, либо и его вовсе не будет.

«Мой личный пример. У моего тестя на диспансеризации было обнаружено снижение гемоглобина и незначительное повышение ферритина. Его отправили на углубленную диспансеризацию. Провели обследования и обнаружили незначительное уплотнение в области кишечника. Биопсия показала онкологическое заболевание на самой ранней стадии. Была проведена резекция участка. Эта ситуация произошла пять лет назад, с тех пор никаких новых проявлений заболевания нет. Тесть стал больше заботиться о своем здоровье, правильно питаться, отказался от вредных привычек», — рассказал Павел Бережанский.

Людмила Сухорукова также призвала не пренебрегать диспансеризацией и профилактическим медосмотром, так как это минимальный перечень обследований для контроля за своим здоровьем.

«Недавно в наше отделение пришла женщина 60 лет. При сборе анамнеза выяснилось, что у нее в течение двух недель ощущался дискомфорт за грудиной и между лопатками. Пациентка списывала это на остеохондроз позвоночника, так как работа связана с физическим трудом. В результате на ЭКГ было выявлено отклонение: ишемия миокарда задней стенки, с подозрением на острый коронарный синдром. Женщину госпитализировали в кардиологическое отделение. Вовремя оказанная помощь спасла ей жизнь», — отметила врач.

Она также напомнила, что иногда граждане даже не подозревают о наличии каких-либо заболеваний и не обращают внимания на свое состояние. Списывают недомогание на физическую усталость и вирусные инфекции. Однако проблема — гораздо глубже. Выявить ее и помогает диспансеризация.