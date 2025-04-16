Полевой командир Хаттаб 29 лет назад устроил засаду возле аула Ярышмарды

«Голова колонны уже за поворот ушла, наливники мост через сухое русло прошли. И тут — взрыв впереди, смотрим — из-за пригорка башню танка подбросило, второй взрыв — тоже где-то в голове колонны, а третий как раз бахнул между впереди идущим и нашим наливником. Взрывом оторвало капот, повыбивало стекла. Меня тогда первый раз контузило Тут мимо меня граната как шарахнет в наливник, что сзади нас шел. Наливник горит».