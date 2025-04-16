Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов

По его словам, сохранять такое ценообразование получается благодаря богатому опыту отельеров и бизнеса в Крыму.
Он действительно за 11 лет уникален, потому что за этот период много было разных факторов. Это и смена транспортной логистики в республике, и открытие Крымского моста, аэропорта, все это, конечно, существенно влияло, в том числе, на ценообразование.
Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму — Роспотребнадзор опроверг фейк.
Он добавил, что на сегодняшний день ограничения по логистике сохраняются, но в Крыму активно принимают меры для разрешения ситуации. Он напомнил, что к началу курортного сезона увеличат пропускную систему Крымского моста, благодаря чему время ожидания на досмотровых пунктах должно сократиться до часа. Кроме того, в регион можно добраться на поезде и через исторические регионы.
«Очень активно развивается инфраструктура именно через исторические регионы. Там автомобильные дороги с прекрасным состоянием дорожного полотна, появляется современнейшая придорожная инфраструктура», — подчеркивает министр курортов.
Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов — мнение.
Турпоток через эти территории вырос на 5% и составляет 11% о общего количества въезжающих в Крым. И в министерстве прогнозируют, что это только начало. Ведь регион входит в топ-5 внутренних направлений туризма у россиян. Лидирующий район — традиционно Южный берег.
«Мы видим динамику не только по прогнозным показателям, но и в том числе уже по официальной статистике за первый квартал 2025 года. Вот если посмотреть на первые три месяца, то у нас наблюдается рост турпотока на 10% — 570 тысяч человек отдохнуло за этот период», — рассказывает Ганзий.
Бронирование отдыха в Крыму уже распространяется вплоть до октября. По данным министерства, показатели превышают прошлогодние на 30−35%.