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Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Активный спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире радио «Спутник в Крыму».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сохранять такое ценообразование получается благодаря богатому опыту отельеров и бизнеса в Крыму.

Он действительно за 11 лет уникален, потому что за этот период много было разных факторов. Это и смена транспортной логистики в республике, и открытие Крымского моста, аэропорта, все это, конечно, существенно влияло, в том числе, на ценообразование.

объясняет Ганзий

Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму — Роспотребнадзор опроверг фейк.

Он добавил, что на сегодняшний день ограничения по логистике сохраняются, но в Крыму активно принимают меры для разрешения ситуации. Он напомнил, что к началу курортного сезона увеличат пропускную систему Крымского моста, благодаря чему время ожидания на досмотровых пунктах должно сократиться до часа. Кроме того, в регион можно добраться на поезде и через исторические регионы.

«Очень активно развивается инфраструктура именно через исторические регионы. Там автомобильные дороги с прекрасным состоянием дорожного полотна, появляется современнейшая придорожная инфраструктура», — подчеркивает министр курортов.

Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов — мнение.

Турпоток через эти территории вырос на 5% и составляет 11% о общего количества въезжающих в Крым. И в министерстве прогнозируют, что это только начало. Ведь регион входит в топ-5 внутренних направлений туризма у россиян. Лидирующий район — традиционно Южный берег.

«Мы видим динамику не только по прогнозным показателям, но и в том числе уже по официальной статистике за первый квартал 2025 года. Вот если посмотреть на первые три месяца, то у нас наблюдается рост турпотока на 10% — 570 тысяч человек отдохнуло за этот период», — рассказывает Ганзий.

Бронирование отдыха в Крыму уже распространяется вплоть до октября. По данным министерства, показатели превышают прошлогодние на 30−35%.