Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов

«Мы видим динамику не только по прогнозным показателям, но и в том числе уже по официальной статистике за первый квартал 2025 года. Вот если посмотреть на первые три месяца, то у нас наблюдается рост турпотока на 10% — 570 тысяч человек отдохнуло за этот период», — рассказывает Ганзий.