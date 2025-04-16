Работникам омского троллейбусного парка стали задерживать зарплату

Как сообщили в прокуратуре, в итоге директору МП «Электрический транспорт» Вадиму Филонову объявлено предостережение. Если ситуация не будет исправлена, руководителю грозит привлечение к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Наказание — штраф от одной до пяти тысяч рублей.