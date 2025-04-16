Работникам омского троллейбусного парка стали задерживать зарплату

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения трудового законодательства на муниципальном предприятии «Электрический транспорт», на чьем балансе находятся городские троллейбусы.
Поводом для проверки послужили сообщения персонала предприятия. В социальных сетях люди пожаловались, что инженерно-техническим работникам уже пообещали выплатить зарплату за март почти на две недели позже установленных сроков — только 28 апреля.
Как сообщили в прокуратуре, в итоге директору МП «Электрический транспорт» Вадиму Филонову объявлено предостережение. Если ситуация не будет исправлена, руководителю грозит привлечение к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Наказание — штраф от одной до пяти тысяч рублей.
В администрации Омска добавили, что в настоящий момент зарплата всем сотрудникам предприятия выдана в полном объеме и вовремя, в соответствии с действующим законодательством.