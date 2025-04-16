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Работникам омского троллейбусного парка стали задерживать зарплату

Директору МП Электрический транспорт объявлено предостережение.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения трудового законодательства на муниципальном предприятии «Электрический транспорт», на чьем балансе находятся городские троллейбусы.

Поводом для проверки послужили сообщения персонала предприятия. В социальных сетях люди пожаловались, что инженерно-техническим работникам уже пообещали выплатить зарплату за март почти на две недели позже установленных сроков — только 28 апреля.

Как сообщили в прокуратуре, в итоге директору МП «Электрический транспорт» Вадиму Филонову объявлено предостережение. Если ситуация не будет исправлена, руководителю грозит привлечение к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Наказание — штраф от одной до пяти тысяч рублей.

В администрации Омска добавили, что в настоящий момент зарплата всем сотрудникам предприятия выдана в полном объеме и вовремя, в соответствии с действующим законодательством.