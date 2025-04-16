Найдена причина притяжения одноименно заряженных частиц в сверхчистой воде

По словам главного научного сотрудника НИЛ «Центр аналитической биофотоники и инженерии клеточной поверхности» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Равиля Фахруллина, практическая значимость исследования заключается в понимании природы процессов, происходящих в воде, что необходимо для решения прикладных задач в области химии и биологии, например, для разработки антимикробных препаратов и покрытий. «Ранее мы не знали о том, что в любой, даже самой чистой, воде могут присутствовать экзополимерные частицы биологического происхождения. Их присутствие не учитывается в лабораторных экспериментах. Вероятно, они принимают участие во многих химических реакциях в водных растворах, и их роль только предстоит выяснить», — заключил он.