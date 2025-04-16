МАРТ проверяет обоснованность формирования тарифов на услуги бань в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что специалистами ведомства были проверены 23 объекта бытового обслуживания, которые оказывают услуги бань и саун. Кроме того, был проведен мониторинг торговых объектов, расположенных в указанных комплексах.
В МАРТ обратили внимание, что в 15 объектах обнаружены нарушения Правил бытового обслуживания клиентов. Вместе с тем два объекта в момент проверки не осуществляли деятельность (закрыт на ремонт, нарушен режим работы). Сообщается, что одна из бань, которая находится в Витебске, не была внесена в Реестр бытовых услуг.
«Кроме того, в настоящее время МАРТ проверяет обоснованность формирования тарифов на услуги бань по всей стране», — отметили в сообщении.
В пресс-службе добавили, что субъектам, которые допустили нарушения законодательства, были выданы рекомендации, касающиеся их устранения. Сказано, что сводная информация для принятия необходимых мер реагирования была направлена в облисполкомы и Минский горисполком.
Тем временем МАРТ нашел нарушения в 77% магазинах популярной торговой сети Беларуси.
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