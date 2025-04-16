МАРТ проверяет обоснованность формирования тарифов на услуги бань в Беларуси

В МАРТ обратили внимание, что в 15 объектах обнаружены нарушения Правил бытового обслуживания клиентов. Вместе с тем два объекта в момент проверки не осуществляли деятельность (закрыт на ремонт, нарушен режим работы). Сообщается, что одна из бань, которая находится в Витебске, не была внесена в Реестр бытовых услуг.