Собянин: Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 19 по 30 апреля

Гостей будут ждать на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу.
Организаторы уделят особое внимание добрым делам и отзывчивости. Так, в рамках фестиваля можно будет приобрести продукцию некоммерческих организаций и помочь им подопечным. В домики добра «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи все желающие смогут передать подарки участникам спецоперации и детям из новых регионов. Гостям также фестиваля предложат приютить питомца и помочь животным из приютов в рамках проекта «Четвероногий друг».
20 апреля у храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные художники московских школ искусств распишут двухметровые арт-объекты — 15 моделей пасхальных яиц. Тема росписи «Святые покровители русского воинства» связана с 80-летием Великой Победы. Расписные пасхальные яйца можно будет увидеть и на Тверской площади — здесь их украсят порядка 30 студентов творческих вузов и молодые современные художники.
— Также запланированы около 1500 мастер-классов для детей и взрослых — от кулинарных до творческих. Участники научатся печь традиционные куличи и создавать уникальные сувениры, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На Пасху православные россияне могут освящать любую еду, исходя из личных предпочтений. Об этом рассказал иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).