Собянин: Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 19 по 30 апреля

Организаторы уделят особое внимание добрым делам и отзывчивости. Так, в рамках фестиваля можно будет приобрести продукцию некоммерческих организаций и помочь им подопечным. В домики добра «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи все желающие смогут передать подарки участникам спецоперации и детям из новых регионов. Гостям также фестиваля предложат приютить питомца и помочь животным из приютов в рамках проекта «Четвероногий друг».