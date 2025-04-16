В Иркутской области хотят разрешить отстреливать ворон

В список охотничьих ресурсов предложено внести черную ворону. Инициатива объясняется неконтролируемым ростом популяции этих птиц. В службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области поступают жалобы и просьбы предпринять меры — вороны разоряют гнезда птиц, уничтожают птенцов и зайчат.