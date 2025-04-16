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В Иркутской области хотят разрешить отстреливать ворон

Инициатива объясняется неконтролируемым ростом численности этих птиц.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Депутаты Законодательного Собрания Приангарья на 23-й сессии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области “Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области”.

В список охотничьих ресурсов предложено внести черную ворону. Инициатива объясняется неконтролируемым ростом популяции этих птиц. В службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области поступают жалобы и просьбы предпринять меры — вороны разоряют гнезда птиц, уничтожают птенцов и зайчат.

Так как пернатые не отнесены к охотничьим ресурсам, специалисты службы не имеют права регулировать их численность. Новый законопроект должен разрешить охоту.

Председатель комитета по экологии, природопользованию и сельскому хозяйству Сергей Гомбоев сообщил депутатам, что документ рассмотрен на профильном комитете. В первом чтении законопроект был принят. До 13 мая будут предоставляться поправки.