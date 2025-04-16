Уровень воды в реке Хор в Хабаровском крае продолжает падать

Ранее из-за подъема реки в поселке был подтоплен один участок, но сейчас он освободился от воды. В низинных участках сохраняется вода. Спасатели МЧС России продолжают дежурство. Они осматривают территории населенных пунктов и береговой черты, ведут наблюдение за прохождением ледохода и возможным образованием заторных явлений, а также находятся в готовности при необходимости оказать помощь местным органам власти и населению.