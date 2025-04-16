Уровень воды в реке Хор в Хабаровском крае продолжает падать

По состоянию на 8 утра 16 апреля уровень воды в реке Хор у поселка Среднехорский в районе имени Лазо Хабаровского края был на отметке 912 см, что ниже уровня неблагоприятного явления на 38 сантиметров. Ледоход продолжается. Спасатели МЧС России ежедневно проводят уточнение паводковой обстановки, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее из-за подъема реки в поселке был подтоплен один участок, но сейчас он освободился от воды. В низинных участках сохраняется вода. Спасатели МЧС России продолжают дежурство. Они осматривают территории населенных пунктов и береговой черты, ведут наблюдение за прохождением ледохода и возможным образованием заторных явлений, а также находятся в готовности при необходимости оказать помощь местным органам власти и населению.
В Хабаровском крае продолжается вскрытие рек. Остаётся на контроле паводковая обстановка на реке Тумнин вблизи одноименного поселка и на реке Уда у села Удское, и у села Нижнетамбовское на реке Амур. Здесь также есть традиционные затороопасные участки. Специалисты МЧС России и гидрометеоцентра следят за обстановкой, организовано постоянное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов и главами поселений.