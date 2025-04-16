300 кг подозрительного мяса изъяли в Ростовской области

В Ростовской области пресечена попытка реализации 300 килограммов некачественного мяса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в ходе масштабных проверок было выявлено 20 партий опасной продукции.
Согласно опубликованной информации, в первом квартале 2025 года проверено 503 образца мясной продукции. Пробы исследовали по пяти ключевым показателям безопасности. Особое внимание уделялось наличию антибиотиков и ГМО.
— Все забракованные партии оперативно изъяты из оборота, — подчеркивают в ведомстве. — Это предотвратило возможные отравления и заболевания потребителей.