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300 кг подозрительного мяса изъяли в Ростовской области

Не прошли контроль: В Ростовской области пресекли продажу небезопасного мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пресечена попытка реализации 300 килограммов некачественного мяса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в ходе масштабных проверок было выявлено 20 партий опасной продукции.

Согласно опубликованной информации, в первом квартале 2025 года проверено 503 образца мясной продукции. Пробы исследовали по пяти ключевым показателям безопасности. Особое внимание уделялось наличию антибиотиков и ГМО.

— Все забракованные партии оперативно изъяты из оборота, — подчеркивают в ведомстве. — Это предотвратило возможные отравления и заболевания потребителей.