Речные экскурсии с кулинарией стартуют в Новосибирске 27 апреля

В Новосибирске стартует новый туристический сезон, включающий необычные экскурсии и речные прогулки по Оби. Музей Новосибирска расширил программу модульных экскурсий, добавив кулинарный тур в сотрудничестве с Гастроинкубатором, сообщает пресс-служба мэрии.
«Мы разработали новый проект кулинарной экскурсии в сотрудничестве с Гастроинкубатором, где участники смогут погрузиться в культуру еды дореволюционного Новониколаевска и приготовить блюда по старинным рецептам. Также мы запускаем обзорную экскурсию “Закат на высоте 82”, где гости смогут насладиться вечерним Новосибирском с панорамной террасы отеля “Горский”, — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
Торжественное открытие навигации на Оби состоится 27 апреля, что даст старт сезону речных экскурсий.
Туристско-информационный центр предлагает гостям города помощь в выборе маршрутов: консультации доступны в визит-центрах на площади Ленина и Михайловской набережной, а также на портале welcome-novosibirsk.ru и в Telegram-канале центра.