Речные экскурсии с кулинарией стартуют в Новосибирске 27 апреля

«Мы разработали новый проект кулинарной экскурсии в сотрудничестве с Гастроинкубатором, где участники смогут погрузиться в культуру еды дореволюционного Новониколаевска и приготовить блюда по старинным рецептам. Также мы запускаем обзорную экскурсию “Закат на высоте 82”, где гости смогут насладиться вечерним Новосибирском с панорамной террасы отеля “Горский”, — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.