Льготную ипотеку в Хабаровском крае откроют для всех работников образования

Поводом для инициативы стали обращения педагогов во время январской рабочей поездки Яровой на Камчатку. Тогда сотрудники детских садов и заведующие рассказали, что не могут воспользоваться льготным кредитованием, доступным для воспитателей и учителей, хотя также участвуют в образовательном процессе. После этой встречи Яровая обратилась к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.