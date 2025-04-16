Льготную ипотеку в Хабаровском крае откроют для всех работников образования

В Хабаровском крае и на всём Дальнем Востоке работников детских садов, школ и вузов планируют включить в число участников программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». О готовящихся изменениях сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы России Ирины Яровой на странице ВК «Ирина Яровая».
Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, решение о целесообразности расширения списка уже принято, и дано соответствующее поручение Правительства РФ. «Правительством Российской Федерации принято решение о целесообразности проработки внесения изменений в условия программы “Дальневосточная и арктическая ипотека”, расширяющее её категорию участников», — сообщил Чернышенко, отвечая на обращение Ирины Яровой.
Поводом для инициативы стали обращения педагогов во время январской рабочей поездки Яровой на Камчатку. Тогда сотрудники детских садов и заведующие рассказали, что не могут воспользоваться льготным кредитованием, доступным для воспитателей и учителей, хотя также участвуют в образовательном процессе. После этой встречи Яровая обратилась к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
«Очень рада, что в ответ на моё обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину состоялось такое позитивное решение в пользу жителей Камчатки и всего Дальнего Востока. В настоящее время прорабатывается вопрос о распространении программы на заведующих детскими садами и других работников детских садов, школ или вузов, проработавших больше пяти лет», — подчеркнула Яровая.
Напомним, программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» действует до 2030 года. Она позволяет взять кредит на жильё под 2% годовых сроком до 20 лет. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, с 2019 года льготным кредитом уже воспользовались 131,6 тысячи семей.
Сегодня получить дальневосточную ипотеку могут молодые семьи до 35 лет, врачи, учителя, воспитатели со стажем от 5 лет, работники оборонных предприятий, переселенцы, участники программ трудовой мобильности и «Дальневосточного гектара». С прошлого года льгота также распространяется на участников специальной военной операции и семьи погибших военнослужащих.
Благодаря инициативе Ирины Яровой список участников программы станет ещё шире, открыв возможности для тех, кто формирует будущее региона.