Жителям Татарстана объяснили, как ускорить регистрацию недвижимости

Как напомнили в Управлении Росреестра по РТ, ускоренная процедура возможна при регистрации ипотеки на основании соответствующего договора или прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов). За такую регистрацию придется заплатить повышенную пошлину. Если делать этого не хочется, можно оформить недвижимость в стандартные сроки.