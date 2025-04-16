Жителям Татарстана объяснили, как ускорить регистрацию недвижимости. Такая возможность появилась с 1 января текущего года. Оформить регистрацию можно всего за один день.
Как напомнили в Управлении Росреестра по РТ, ускоренная процедура возможна при регистрации ипотеки на основании соответствующего договора или прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов). За такую регистрацию придется заплатить повышенную пошлину. Если делать этого не хочется, можно оформить недвижимость в стандартные сроки.
Ускоренная регистрация доступна как при подаче документов в МФЦ, так и онлайн — в личном кабинете на сайте Росреестра.
Ранее мы сообщали, что глава Татарстана предложил Владимиру Путину расширить программу семейной ипотеки. Предлагается распространить ее на семьи с детьми до 14 лет.