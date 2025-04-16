Памятник партизанам в Хабаровске нуждается в срочном ремонте

Монумент в честь жертв террора эпохи Гражданской войны, который расположен рядом с остановкой «Памятник партизанам» на улице Карла Маркса в Хабаровске, нуждается в срочном ремонте. Специальная краска почти за два десятилетия после полной реставрации этого обелиска облупилась. Вода попадает внутрь бетонной скульптуры и разрушает её. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал восстановивший этот объект культурного наследия известный в регионе реставратор Сергей Киселёв.
— Этот памятник хабаровчанам, которые стали жертвами террора эпохи Гражданской войны, установили примерно 60 лет назад на месте так называемого «Оврага смерти». В этом месте в эпоху революционного лихолетья сбрасывали тела убитых людей. По разным оценкам, их количество исчисляется 2−3 тысячами. Среди жертв были и революционеры, и партизаны, но и много обычных горожан, — объяснил заведующий реставрационной лабораторией краевого центра ОПИК Сергей Киселёв.
Временный монумент на месте засыпанного «Оврага смерти» установили в начале 50-х годов прошлого века. А к концу того десятилетия появилась монументальная скульптура из железобетона. Работал над ней скульптор Леонид Зайшло в огромном ангаре для обслуживания самолётов хабаровского аэропорта.
— К началу этого столетия скульптурная композиция начала разваливаться на части. Была угроза полной утраты памятника. Работы по его восстановлению доверили мне. Уже был опыт реставрации по ряду исторических объектов Хабаровска. Работал на протяжении 2005 — 2006 годов. Усилил конструкцию, памятник удалось спасти, — отметил Сергей Киселёв. — Сверху я покрыл монумент особой краской, которая защищает гигантскую фигуру от влаги. Но раз в десять лет памятник нужно было перекрашивать. Но этого за всё время после реконструкции ни разу не делалось.
Сейчас монумент вновь выглядит непрезентабельно. Краска облупилась и вода попадает внутрь скульптуры, что вызывает новые разрушения конструкции.
По информации управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края, памятник на братской могиле жертв белогвардейского террора в «Овраге смерти» находится в федеральной собственности.