Памятник партизанам в Хабаровске нуждается в срочном ремонте

— К началу этого столетия скульптурная композиция начала разваливаться на части. Была угроза полной утраты памятника. Работы по его восстановлению доверили мне. Уже был опыт реставрации по ряду исторических объектов Хабаровска. Работал на протяжении 2005 — 2006 годов. Усилил конструкцию, памятник удалось спасти, — отметил Сергей Киселёв. — Сверху я покрыл монумент особой краской, которая защищает гигантскую фигуру от влаги. Но раз в десять лет памятник нужно было перекрашивать. Но этого за всё время после реконструкции ни разу не делалось.