Центр по оздоровлению: в Беларуси путевка в лагерь будет стоить 675 рублей

Центр по оздоровлению сообщил, что путевка в лагерь в Беларуси будет стоить 675 рублей. Подробности рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, пишет БелТА.
Сообщается, что в Беларуси в среднем стоимость путевки в круглосуточные, стационарные, загородные детские лагеря составит примерно 675 рублей.
— Размер удешевления в марте у нас был утвержден по согласованию с Министерством финансов — 285 рублей, т.е. 42% от ее стоимости, — пояснил Цай.
По его словам, принимая во внимание, что еще доплачивают родителям и удешевляют дополнительные местные бюджеты, профсоюзные организации, сами наниматели, согласно коллективным договорам, основным требованием сегодня, которое предъявляется нормативно-правовыми актами — родителям нужно оплатить не менее 10% стоимости, или около 70 рублей.
— Все остальное ему может быть компенсировано из различных источников, — обратил внимание заместитель директора.
Цай подчеркнул, что это довольно существенная помощь. Вместе с тем он пояснил, что в приоритете — малообеспеченные, неполные, многодетные семьи, а также дети-инвалиды, дети-сироты. Перечисленным категориям фактически оплатят полную стоимость, а законным представителям нужно будет доплатить небольшую часть.
Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению добавил, что стоимость путевки в дневной лагерь будет около 144 рублей, а с размером удешевления — 120 рублей.
— Это средняя стоимость — где-то ниже, где-то выше. Сегодня летний отдых и оздоровление очень доступны для детей нашей республики и создаются все необходимые условия, — заметил Александр Цай.
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