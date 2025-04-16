Центр по оздоровлению: в Беларуси путевка в лагерь будет стоить 675 рублей

По его словам, принимая во внимание, что еще доплачивают родителям и удешевляют дополнительные местные бюджеты, профсоюзные организации, сами наниматели, согласно коллективным договорам, основным требованием сегодня, которое предъявляется нормативно-правовыми актами — родителям нужно оплатить не менее 10% стоимости, или около 70 рублей.