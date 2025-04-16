В Омске появится памятник Дзержинскому

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета одобрили инициативу частного мецената об установке в городе памятника главе ВСК и уполномоченному Совету Труда и Обороны Феликсу Дзержинскому.
Как сообщил глава комитета местного самоуправления Юрий Козловский, ранее вопрос об установке памятника рассмотрели члены комитета и дали добро.
«Человек легендарный, стоявший у истоков революции. Все комитеты, которые он возглавлял в свое время, это были комитеты по обороне, по борьбе с бандитизмом и хищениями, по восстановлению железнодорожных дорог», — пояснил отношение депутатов к «Железному Фелексу» Козловский.
Монумент должен появиться в одноименном сквере имени Дзержинского. Как сообщили в горсовете, памятник будет представлять собой классическое изображение чекиста. Работа будет изготовлена на средства частного инвестора, ее размеры пока уточняются. Депутаты надеются, что памятник станет еще одной достопримечательностью Омска. По планам памятник Дзержинскому появится в сквере уже в этом году.