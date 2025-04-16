В Омске появится памятник Дзержинскому

Монумент должен появиться в одноименном сквере имени Дзержинского. Как сообщили в горсовете, памятник будет представлять собой классическое изображение чекиста. Работа будет изготовлена на средства частного инвестора, ее размеры пока уточняются. Депутаты надеются, что памятник станет еще одной достопримечательностью Омска. По планам памятник Дзержинскому появится в сквере уже в этом году.