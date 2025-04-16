Денисовский человек превосходил неандертальцев по разнообразию генов

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Денисовский человек, вымерший около 40−50 тысяч лет назад и впервые обнаруженный археологами в южной Сибири, превосходит неандертальцев по генетическому разнообразию, хотя и уступает человеку современного типа. Об этом сообщил на научной сессии Дней науки и культуры Татарстана в Новосибирске научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, археолог, первооткрыватель Денисовой пещеры Анатолий Деревянко.
Денисовцы — вымершая группа древних людей. Ее определяют по геномам окаменелостей среднего и позднего плейстоцена из Южной Сибири. Хотя генетические данные свидетельствуют об их широком распространении по всей Восточной Азии и, возможно, в Океании, на данный момент только несколько окаменелостей с Алтая и из Тибета были уверенно идентифицированы как останки денисовцев. На прошлой неделе журнал Science опубликовал статью об обнаружении останков челюсти денисовского человека на Тайване.
«По генетическому разнообразию денисовцы уступали людям современного типа, но превосходили неандертальцев, и расселялись они очень широко в Евразии, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии», — сказал он.
Ученый добавил, что денисовцы скрещивались и с людьми раннего современного типа, и с неандертальцами. Он уточнил, что сейчас ученые имеют только 8 палеоантропологических находок. По результатам генетических исследований известно, что денисовец имел смуглую кожу, каштановые волосы и карие глаза.
О Денисовой пещере и подвиде древних людей.
Денисова пещера — самая древняя из ранее обитаемых на территории Сибири, находится в Алтайских горах на высоте 600 метров над уровнем моря. За 40 лет исследований в пещере обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тыс. лет. Памятник получил всемирную известность в 2010 году, когда палеогенетик Сванте Паабо расшифровал ДНК ткани найденного при раскопках фрагмента фаланги мизинца девочки. Было установлено, что в пещере обитал неизвестный подвид древнего человека, денисовский человек (денисовец).
С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. Удалось составить самую полную для Центральной и Северной Азии летопись человеческой истории в эпоху плейстоцена — от 300 до 20 тысяч лет назад. Археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и девочки-метиса, дочери денисовца и неандерталки. В 2022 году Денисова пещера была включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.