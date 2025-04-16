Аэропорт Магнитогорска перешел на летнее расписание: в какие города будут прямые рейсы

Аэропорт Магнитогорска с сегодняшнего дня перешел на летнее расписание. Пассажирам будут доступны пять прямых направлений для перелетов внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ежедневные перелеты в этом сезоне запланированы только в Москву. Также запущены дополнительные рейсы на 13:05 по средам, пятницам и воскресеньям. А вот в Санкт-Петербург попасть можно только по средам и воскресеньям.
Четыре дня в неделю жители региона могут вылетать в Сочи — по вторникам, средам, четвергам и субботам. В Минеральные воды — по средам и воскресеньям, а в Казань — по средам и четвергам.