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Аэропорт Магнитогорска перешел на летнее расписание: в какие города будут прямые рейсы

В летнем расписании аэропорта Магнитогорска будет пять направлений.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Магнитогорска с сегодняшнего дня перешел на летнее расписание. Пассажирам будут доступны пять прямых направлений для перелетов внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ежедневные перелеты в этом сезоне запланированы только в Москву. Также запущены дополнительные рейсы на 13:05 по средам, пятницам и воскресеньям. А вот в Санкт-Петербург попасть можно только по средам и воскресеньям.

Четыре дня в неделю жители региона могут вылетать в Сочи — по вторникам, средам, четвергам и субботам. В Минеральные воды — по средам и воскресеньям, а в Казань — по средам и четвергам.