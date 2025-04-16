Три новых муниципальных округа появятся в Иркутской области

Парламентарии Иркутской области одобрили объединение поселений Тайшетского, Нижнеилимского и Киренского районов — теперь они получат статус муниципальных округов. За эти решения проголосовало большинство депутатов Законодательного Собрания Приангарья.
Что это значит для территорий? Вскоре в районах изменится структура управления. Будут упразднены сельские и городские думы, а главы администраций станут назначаться главой округа. Таким образом, жители смогут избирать только главу округа и депутатов думы округ.
Документы направлены губернатору для подписания и обнародования.
С 1 января 2015 года единым округом стали Ангарск и Ангарский район.
Напомним, в Иркутской области хотят разрешить отстреливать ворон. Инициатива объясняется неконтролируемым ростом численности этих птиц.