Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 16 апреля — что ждать белорусам. Информация размещена на официальном сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно данным, магнитная буря началась в 06.00 16 апреля. Ее уровень составил G2, что является средним. Ближе к 12.00, как ожидается, магнитная буря ослабнет. Вместе с тем ученые прогнозируют, что в течение всего дня геомагнитная обстановка окажется взбудораженной. Однако уже в 00.00 Землю накроет еще одна магнитная буря.
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