Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 16 апреля — что ждать белорусам

Согласно данным, магнитная буря началась в 06.00 16 апреля. Ее уровень составил G2, что является средним. Ближе к 12.00, как ожидается, магнитная буря ослабнет. Вместе с тем ученые прогнозируют, что в течение всего дня геомагнитная обстановка окажется взбудораженной. Однако уже в 00.00 Землю накроет еще одна магнитная буря.