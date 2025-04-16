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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 16 апреля — что ждать белорусам

Магнитная буря началась на Земле в среду, 16 апреля — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 16 апреля — что ждать белорусам. Информация размещена на официальном сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно данным, магнитная буря началась в 06.00 16 апреля. Ее уровень составил G2, что является средним. Ближе к 12.00, как ожидается, магнитная буря ослабнет. Вместе с тем ученые прогнозируют, что в течение всего дня геомагнитная обстановка окажется взбудораженной. Однако уже в 00.00 Землю накроет еще одна магнитная буря.

Тем временем МАРТ проверяет обоснованность формирования тарифов на услуги бань в Беларуси.

Ранее Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в апреле 2025 года.

А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.