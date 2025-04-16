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Рустам Сагдуллаев стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев стал лауреатом главной гуманитарной премии СНГ «Звезды Содружества» за 2024 год, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Источник: Ташкентский филиал ВГИКа

Ее ежегодно присуждают представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

Размер премии — 2 млн рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 15 номинантов из 8 стран. Решением жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и образования из всех стран СНГ, премии присудили семи соискателям.

Лауреаты премии «Звезды Содружества» в номинации «За выдающийся вклад в культуру и искусство»:

Эдуард Тадевосян (Армения) — народный артист Армении, профессор Ереванской государственной консерватории, руководитель квартета имени Комитаса;

Елена Атрашкевич (Беларусь) — композитор, председатель Белорусского союза композиторов, преподаватель Минского колледжа искусств;

Айжан Беккулова (Казахстан) — эксперт Национального комитета по нематериальному культурному наследию, председатель Союза ремесленников Казахстана;

Денис Мацуев (Россия) — пианист, народный артист России, солист Московской государственной филармонии;

Рустам Сагдуллаев (Узбекистан) — заслуженный артист Узбекистана, почетный профессор филиала Всероссийского университета кинематографии им. С. Герасимова в Ташкенте.

Лауреаты в номинации «За выдающийся вклад и достижения в области науки и образования»:

Азиз Алиев (Азербайджан) — профессор, ректор Бакинского филиала Первого Московского медицинского университета им. И. Сеченова;

Мухаммадюсуф Имомзода (Таджикистан) — академик, профессор кафедры персидстко-таджикской литературы Таджикского национального университета.

Лауреат в номинации «За выдающийся вклад в гуманитарную деятельность»:

Тугелбай Казаков (Кыргызстан) — народный артист Кыргызстана, председатель комиссии по государственным премиям, председатель Союза музыкальных деятелей.

Награждение лауреатов состоится в Душанбе 14 мая этого года на Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ.