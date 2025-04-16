Ростовчан 16 апреля ждет +18 градусов и солнце

Ростовчан ждет типичный апрельский день с переменной облачностью и комфортной температурой. По данным гидрометцентра, в среду, 16 апреля, погода будет благоприятной для весенних прогулок и дел на свежем воздухе.
Так, температура воздуха составит +13…+15 градусов днем, а +5…+7 градусов ночью. Осадков в этот день синоптики не обещают. Ветер ожидается северо-восточный, а его скорость достигнет 3−5 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Влажность воздуха будет около 65%. Отметим, что утро начнется с легкой прохлады, но уже к полудню воздух прогреется до +15 градусов, — сообщают синоптики.