МЧС предупредило о возможности паводка в шести округах и районах Среднего Урала

В МЧС рассказали о весеннем половодье в Свердловской области. Шесть округов и районов находятся в зоне риска из-за паводков. Также вода может затопить ещё 9 мостов в регионе.
— При средних погодных условиях весны в зоне воздействия весеннего половодья может оказаться 6 муниципальных образований, — сообщили «КП-Екатеринбург» в МЧС России по Свердловской области.
Половодье может затронуть Красноуфимский и Туринский муниципальный округ, Талицкий городской округ, Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальный район, а также муниципальное образование Алапаевское.
Возможны затопления ещё и девять мостов в Свердловской области. Два моста в Туринском и один мост в Красноуфимском округе. Три моста в Слободо-Туринском и два моста в Байкаловском муниципальном районе, а ещё один мост в муниципальном образовании Алапаевское.