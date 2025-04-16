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МЧС предупредило о возможности паводка в шести округах и районах Среднего Урала

В Свердловской области возможен паводок в шести округах и районах.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС рассказали о весеннем половодье в Свердловской области. Шесть округов и районов находятся в зоне риска из-за паводков. Также вода может затопить ещё 9 мостов в регионе.

— При средних погодных условиях весны в зоне воздействия весеннего половодья может оказаться 6 муниципальных образований, — сообщили «КП-Екатеринбург» в МЧС России по Свердловской области.

Половодье может затронуть Красноуфимский и Туринский муниципальный округ, Талицкий городской округ, Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальный район, а также муниципальное образование Алапаевское.

Возможны затопления ещё и девять мостов в Свердловской области. Два моста в Туринском и один мост в Красноуфимском округе. Три моста в Слободо-Туринском и два моста в Байкаловском муниципальном районе, а ещё один мост в муниципальном образовании Алапаевское.