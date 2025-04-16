МЧС предупредило о возможности паводка в шести округах и районах Среднего Урала

Возможны затопления ещё и девять мостов в Свердловской области. Два моста в Туринском и один мост в Красноуфимском округе. Три моста в Слободо-Туринском и два моста в Байкаловском муниципальном районе, а ещё один мост в муниципальном образовании Алапаевское.