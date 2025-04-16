Городу Черемхово могут присвоить почетное звание «Город трудовой доблести»

Городу Черемхово Иркутской области могут присвоить статус «Город трудовой доблести». Решение поддержали в Заксобрании региона. Ходатайство уже направлено на имя президента России.
— Черемховские предприятия не раз удостаивались переходящих Красных знамен и правительственных наград за выдающиеся достижения, — рассказал мэр Вадим Семенов. — Более 6 тысяч черемховцев были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Предприятия Черемховского угольного бассейна обеспечивали бесперебойную добычу и поставку каменного угля для промышленных и оборонных нужд, а также для учреждений социальной сферы Советского Союза. За годы войны передовые шахты Черембасса выдали сверх плана 388 эшелонов угля. Также с превышением плана работали металлисты завода им. К. Маркса.
Также в Черемхово были эвакуированы преподаватели и студенты Ленинградского горного института, а также актерский состав Московского театра имени Ермоловой. Для раненых солдат был развернут эвакогоспиталь.
В администрации Черемхово работает специально созданная рабочая группа. Специалисты собрали пакет необходимых документов и архивные данные.