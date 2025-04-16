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В метро запустили поезд в честь 80-летия Победы

Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца июня.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В метро начал курсировать праздничный состав, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он оформлен в красно-бежевых тонах. В каждом вагоне можно увидеть надписи: «С праздником Великой Победы!» и «80 Победа!». Поезд следует по Арбатско-Покровской линии.

«По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату — 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Тематический состав, запущенный к 9 Мая, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца июня», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Каждый год в преддверии 9 Мая на линии метро выходят тематические составы. Это помогает сохранить память о Великой Победе и создать праздничную атмосферу для пассажиров.